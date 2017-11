Geschichten von der Bürgermeisterin

„Wo steht denn Deine Kutsche?“ fragten die Kinder der AWO-Kita „Große Wiesen“ in Meckelfeld Seevetals Bürgermeisterin Martina Oertzen jetzt erwartungsvoll zur Begrüßung. Zur Enttäuschung der Kinder musste sie den Kindern leider ausrichten, nur mit dem Auto gekommen zu sein. Oertzen war im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages zu Gast in der Kita, wo 13 Kinder gespannt die Ohren spitzten, als die Bürgermeisterin das Buch „Tomte Tummetott“ von Astrid Lindgren aufschlug; eine Geschichte, die gut in die Jahreszeit passt und viel Geborgenheit vermittelt. Die Kinder im Vorschulalter hörten nicht nur gespannt zu, sie hatten auch viele Fragen zur Geschichte und an die Bürgermeisterin. Die Freude war dann zum Schluss groß, als ihnen das schön bebilderte Buch als Geschenk für die Kita überreicht wurde. AWO-Kita-Leiterin Caty Feddersen bedankte sich herzlich im Namen aller Kinder für die gelungene Aktion.Martina Oertzen zeigte sich spontan begeistert von der Idee, an der bundesweiten Vorleseaktion teilzunehmen: „Für mich ist das Lesen und Vorlesen eine Herzensangelegenheit. Auch wenn es hektisch zugeht, sollte man sich dafür so oft es geht Zeit nehmen, denn es schafft wertvolle gemeinsame Erinnerungen, schult Sprache und erleichtert das spätere Selberlesen.“