Glüsinger Wehr hat die Nase vorn

Auf Geschicklichkeit, Wissen und Schnelligkeit kam es jetzt bei der Aus- und Fortbildungsfahrt der Seevetaler Feuerwehren an. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb in diesem Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr Moor. Zehn Wehren nahmen teil und absolvierten an insgesamt neun Stationen knifflige Aufgaben. So galt es u.a. ein Fahrzeug auf engstem Raum zu wenden, das taktische Vorgehen bei einem Einsatz zu beschreiben und Gefahrstoffe der Kennzeichnung zuzuordnen. Siegreich war am Ende die Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Glüsingen.