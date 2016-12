Grundschule Fleestedt: 1.200 Euro für das Kinderhospiz Sternenbrücke

Große Freude in der Grundschule Fleestedt: Dort übergaben die Schüler jetzt eine Spende in Höhe von 1.200 Euro an Christiane Schüddekopf vom Kinderhospiz "Sternenbrücke" in Hamburg. Das Geld stammt aus dem Erlös des Adventsmarktes, den Schüler, Eltern, Lehrer und pädagogische Mitarbeiter gemeinsam organisiert und durchgeführt hatten. "Es ist beeindruckend, wie viel Geld zusammengekommen ist", freute sich Christiane Schüddekopf, die den Kindern auch vom Alltag im Haus "Sternenbrücke" berichtete und viele Fragen der Grundschüler beantwortete.