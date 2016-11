Heiße Rhythmen und muskulöse Männerkörper: WOCHENBLATT-Redakteurin Katja Bendig beim Men-Strip

Stramme Hintern, pralle Muskeln und viel nackte Haut: Während es draußen ungemütlich kalt war, sorgten kürzlich drei gut gebaute Jungs dafür, dass den Mädels auf der "Ladies Night", veranstaltet vom MTV Brackel und MTV Marxen, richtig heiß wurde. Mittendrin - wenn auch nicht ganz freiwillig - WOCHENBLATT-Redakteurin Katja Bendig, die an diesem Abend einiges zu sehen bekam, das zart besaiteten Gemütern vermutlich die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte.Aber von Anfang an: Zur Begrüßung haben sich die Stripper Ben, John und Marek, alle aus Hamburg, richtig schick gemacht. In schwarzen Anzügen und mit charmantem Lächeln nehmen sie die Gäste in der Brackeler Festhalle in Empfang. Hier, wo sonst die Schützen oder die Faslamsbrüder feiern, wird es heute hoch hergehen. Men-Strip - da haben die Ladies ihre eigenen Exemplare gleich zu Hause gelassen. Wozu Eulen nach Athen tragen? Der Abend ist nur für Frauen.Gleich zu Beginn stellt sich den Damen die Frage: "Werfe ich mein Kärtchen in eine der drei Los-Schüsseln?" Daraus sollen später die Glücklichen gezogen werden, die bei den Stripshows mit auf die Bühne dürfen. Mir stellt sich die Frage selbstverständlich nicht, ich muss schließlich berichten. Andere Damen zögern nicht lang. "Ich hol nachher auch den Knüppel raus", verspricht John. Na dann, erstmal an die Bar.Wenig später ist es soweit. Wummernde Beats, erste Anfeuerungsrufe - in Sekunden wird es eng vor der Bühne. Jetzt geht es darum einen guten Platz zu erhaschen. Ich stehe natürlich ganz vorne - als gute Journalistin...John macht den Polizisten. Nach ersten Tanzeinlagen fällt das Hemd, der Stripper geht mit seiner "Bühnenpartnerin" aus dem Publikum auf Tuchfühlung. Wenig zimperlich wird da auch mal in die Vollen gefasst - ich bin ganz froh, dass ich nur Fotos machen muss. Johns Show kommt an - die Damen johlen, schwupps ist die Hose weg. Zum Vorschein kommt ein knackiger Hintern - da kann man schon mal einen Blick riskieren.Der Höhepunkt der Show: John zieht blank - beziehungsweise lässt ziehen. Das letzte Stück "Arbeit" übernimmt seine "Assistentin" und die fackelt nicht lang. Vermutlich hat sie nur darauf gewartet. Zum Vorschein kommt - nichts. John hält sich dezent ein Tuch vor sein bestes Stück. Ob bei der einen oder anderen Dame nicht auch ein Fünkchen Enttäuschung aufflammt, kann man in der kreischenden Menge nicht ausmachen. Die Bude brennt."Und, verändert der Job den Blick auf die Frauen?", frage ich Stripper Ben später. Der lächelt. "Nö, eigentlich nicht." Er tritt nachher als Weihnachtsmann auf. Die Frage, ob er seine Rute zeigen wird, spare ich mir.