Helmstorf: Damenkönigin Hildegard Engel sucht eine Nachfolgerin

Der neue Vogel ist schon fertig: Am morgigen Sonntag wird in Helmstorf die Nachfolgerin von Damenkönigin Hildegard Engel ausgeschossen. Für die noch amtierende Majestät war der Titelgewinn im vergangenen Jahr eine riesige Überraschung, war sie doch gerade erst dem Schützenverein beigetreten. Wenig später sicherte sich die treffsichere Schützendame auch noch den Ausschussorden und den Königspokal. "Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet", sagt die Damenkönigin. Das Schießen um den Titel findet am morgigen Sonntag statt. Die neue Damenkönigin wird beim Schützenfest am kommenden Samstag um 19 Uhr proklamiert.