Helmstorf feiert Volks- und Schützenfest

Seevetal : Schützenhaus Helmstorf |

kb. Helmstorf. JVolks- und Schützenfest in Helmstorf: Die Helmstorfer Schützen feiern am Freitag und Samstag, 26. und 27. Mai, und freuen sich besonders darüber, wenn auch die „Nicht-Schützen“ aus der Region zum Fest vorbeikommen oder mal im Vereinshaus echte „Schützenluft“ schnuppen wollen. Besonders willkommen sind außerdem alle Kinder: Sie können sich am Samstag ab 15 Uhr auf tolle Preise bei den Spielen auf dem Parkplatz "Vosskamp" freuen.

Im vergangenen Jahr wurde der Verein von seinem Präsidenten und Vize-König Jürgen Kleuters bei Festen und Veranstaltungen vertreten - denn einen Schützenkönig gibt es aktuell nicht. Umso größer ist jetzt die Hoffnung, dass sich am kommenden Wochenende ein Schütze den Titel sichert.



Das Programm:



• Freitag, 26. Mai:

8 Uhr: Antreten am Schießstand zum Ausmarsch, Frühstück im Schießstand, Kranzniederlegung am Ehrenmal

12 bis 14.30 Uhr: Schützenessen in "Maack‘s Gasthof" in Harmstorf. Abfahrt mit dem Bus: 11.30 Uhr; anschließend Kaffee und Kuchen im Schützenhaus



• Samstag, 27. Mai:

8 Uhr: Antreten am Schießstand, Schießen auf Vogel und Preise

ab 15 Uhr: Kinderspiele auf dem Parkplatz "Vosskamp"

ab 16.30 Uhr: Preisverteilung

19 Uhr: Proklamation des neuen Königs und der neuen Damenkönigin, anschließend gemütliches Beisammensein im Schützenhaus