Herbstmarkt Maschen: Feuershow, Live-Musik und Gewinnspiel

Beim Herbstmarkt Maschen kommen Alt und Jung auf ihre Kosten / Am Sonntag öffnen die Geschäfte

Wenn der Maschener Dorfplatz herbstlich dekoriert wird, Buden und Karussells auf Gäste warten und der Duft von Gegrilltem und Schmalzkuchen durch den Ort zieht, kann es nur eines bedeuten: Maschen feiert seinen traditionellen Herbstmarkt. Auch in diesem Jahr laden der örtliche Handels- und Gewerbeverein sowie Organisator Jan Stoehr zum bunten Vergnügen auf den Dorfplatz ein. Kleine und große Besucher können sich am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober, u.a. auf Aktionen der örtlichen Vereine, die Devilsfire Feuershow und Live-Musik freuen. Premieres feiert in diesem Jahr das Fahrgeschäft "Beat Box". Außerdem laden die Geschäfte am Sonntag von 12 bis 17 Uhr zum entspannten Shoppen ein.Am Samstagnachmittag stehen die Maschener Vereine und Verbände im Vordergrund: Von 14 bis 17 Uhr kann man rund um das Dorfhaus Bogenschießen, Boule spielen, basteln und vieles mehr. Mit dabei sind u.a. die DLRG, der Schützenverein, das Regenbogen Kinderland und der Verein "Hilfe für krebskranke Kinder". Wer alle Stände besucht, dem winkt ein toller Hauptpreis: Ortsbürgermeisterin Angelika Tumuschat-Bruhn stiftet eine Familienkarte für den Heide Park.Samstagabend wird es dann rockig: Auf der Bühne stehen "PapaRockt" und begeistern mit Coversongs.Auch der Singkreis Maschen beteiligt sich am Herbstmarkt. Am Sonntag lädt der Chor zur Kuchentafel ins Dorfhaus ein. Die perfekte Stärkung, um anschließend beim verkaufsoffenen Sonntag durch die zahlreichen geöffneten Geschäfte zu bummeln und Ausschau nach etwas Schönem zu halten.14 Uhr: Eröffnung14-17 Uhr: Vereine stellen sich vor17.30 Uhr: Verlosung20 Uhr: Live-Musik von "PapaRockt"19.45, 20.45, 21.45 und 22.35 Uhr: Devilsfire Feuershow (Dorfplatz)12 - 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag19 Uhr: CDU-Laternenumzug