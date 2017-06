Hits mit Schwung: Mühlenkonzert in Karoxbostel

Seevetal : Wassermühle Karoxbostel |

kb. Karoxbostel. Glücksmomente, das ist das Motto des diesjährigen Kultursommers 2017 im Landkreis. Mit einem Konzert am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr in der Wassermühle Karoxbostel (Karoxbosteler Chaussee 5) freuen sich die Chöre "Kreschendo" und "Pop Secret" darauf, etwas zu diesen Glücksmomenten beisteuern zu können.

Die Mühle, die an diesem Wochenende auch den „Tag der Industriekultur am Wasser“ feiert, bietet eine ganz besondere Location. Da lohnt sich eine Besichtigung mit anschließendem Konzertbesuch gleich doppelt.

Das Publikum kann sich bei "Kreschendo" auf geballte Frauenpower freuen. Unter der Leitung der charismatischen Musikerin Lucie Cerveny wird diese Power zu einem bunten Programm aus Evergreens der letzten Jahrzehnte. Dass Zuhörer die Darbietung des Chores schon als „Stimmenvielfalt in Harmonie“ beschrieben haben, macht die Sängerinnen schon ein bisschen stolz.

"Pop Secret" macht mit der vielseitigen Chorleiterin Angela Maack Coban seinem Namen alle Ehre. Die Winsener verstehen es, aktuelle Hits mit Schwung umzusetzen. Sicher profitieren sie dabei auch von einigen Tricks, die sie in einem Workshop 2015 von der bekannten "Texas Lightning" Sängerin Jane Comerford gelernt haben. Aber Achtung, der Rhythmus beider Chöre ist hochgradig mitreißend!

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.