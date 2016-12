HSV-Fans aufgepast: Trikot-Versteigerung für guten Zweck

Eingefleischte HSV-Fans sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen: Ein von HSV-Legenden handsigniertes Trikot, auf dem u.a. die Unterschriften von Gert "Charly" Dörfel, Uwe Seeler und Rudi Kargus verewigt sind, wird derzeit auf dem Onlineportal Ebay versteigert. Die Auktion läuft noch bis zum 3. Januar, 21 Uhr. Der Erlös geht an den Förderverein "AWO Kita-Küken Meckelfeld".Zu verdanken ist die Aktion "Charly" Dörfel und seiner Frau Lidia. Der ehemalige Linksaußen, der mit dem HSV 1960 Deutscher Meister wurde, lebt in Meckelfeld und war vor einigen Wochen zu Gast auf Uwe Seelers 80. Geburtstag. Gattin Lidia nutzte die Chance und ließ das Trikot reihum gehen, damit "Uns Uwe" und andere ehemalige HSV-Recken unterschreiben konnten. Auch Bücher und CDs wurden von Uwe Seeler und "Charly" Dörfel handsigniert und werden jetzt ebenfalls für den guten Zweck versteigert.Das Trikot und die anderen Spenden gab Dörfel natürlich höchstpersönlich in der AWO-Kita in Meckelfeld ab und traf dort auf viele kleine HSV-Fans. Die ließen sich nur zu gern Geschichten aus der guten alten Fußballzeit erzählen.• Wer das Trikot (Größe 176) für den guten Zweck ersteigern will, bietet unter http://www.ebay.de/itm/-/302173659042? mit. Unter dem angegebenen Händlernamen findet man auch die übrigen handsignierten Fan-Artikel.