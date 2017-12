In Meckelfeld herrscht Weihnachtsstimmung

Seevetal : Evangelische Kirche Meckelfeld |

Mittelstands- und Gewerbeverein sowie Kirchengemeinde laden zum Weihnachtsmarkt ein



kb. Meckelfeld. Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Mittelstands- und Gewerbeverein Meckelfeld (MGM) am kommenden Wochenende gemeinsam der Evangelischen Kirchengemeinde den Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt rund um die Kirche in Meckelfeld. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, duftet es auf dem Kirchenvorplatz nach Schmalzgebäck, Bratwurst und Glühwein. Im Familienzentrum wartet ein vielfältiger Kunsthandwerkermarkt auf die Besucher.

In vorweihnachtlicher Atmosphäre gibt es in Meckelfeld viel zu entdecken. Vor der Kirche gibt es einen gemütlichen Marktplatz, der zum Verweilen einlädt. Besucher können stöbern, schlemmen und bei einem Glühwein ins Gespräch kommen. Weihnachtliche Live-Musik sowie die stimmungsvoll beleuchtete Kirche sorgen für das passende Ambiente. Zur musikalischen Unterhaltung tragen die "Little Big Singers" vom Jugendzentrum Meckziko, "Julian Rasmussen and Friends" sowie weitere Künstler bei.

Für die kleinen Besucher gibt es in diesem Jahr neben dem neuen Kinderkettenflieger viele weitere Attraktionen, die Spiel und Spaß versprechen. Auch die große Garteneisenbahn wird in diesem Jahr natürlich wieder dabei sein.

"Neben dem neuen Kettenflieger wird es in diesem Jahr vor allem kulinarisch eine noch größere Auswahl als in den Vorjahren geben", verspricht Marco Walczak vom MGM. Deftiges wie Grünkohl oder Eintöpfe stehen ebenso auf dem Programm wie Bratwurst, Nackensteak und Pommes, Crêpes und heißes Schmalzgebäck, Apfeltaschen und frisch gebrannte Mandeln.

Im Familienzentrum wartet auf die Besucher neben heißem Kaffee und Torten ein großer Kunsthandwerkermarkt. Hier finden sich schöne Dekorationen und tolle Weihnachtsgeschenke. Die Erlöse aus dem Kaffee- und Tortenverkauf gehen zugunsten des Evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt".

Wer einen Moment der Ruhe genießen möchte, ist in der Kirche willkommen, die jedem Besucher offen steht.



Programm:

Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 19 Uhr.

Am Samstag startet der Laternenumzug um 16.30 Uhr am Kervita Seniorenzentrum in der Mattenmoorstraße. Von der geht es durch das schön beleuchtete Meckelfeld zum Weihnachtsmarkt, wo der Weihnachtsmann die Kinder bereits erwartet und kleine Geschenktüten verteilt.

Der Sonntag wird mit einem Gottesdienst eröffnet. Im Anschluss erhalten alle Gottesdienstbesucher einen Gutschein für eine Tasse Kaffee im Familienzentrum. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Freundschaftschor Meckelfeld.

Eine Versteigerung von Weihnachtsbäumen findet am Sonntag um 16 Uhr statt. Die Bäume wurden vom MGM an die Meckelfelder Kindergärten verteilt und dort liebevoll geschmückt. Der Erlös aus der Versteigerung geht zurück an die Kindergärten.