Stolze 955 Euro kamen jetzt bei einer Aktion des jüngst gegründeten Inner Wheel Clubs Winsen/Luhe in Buchholz zusammen. Viele der Inner Wheel Mitglieder stammen aus Buchholz - vielleicht fand das Waffelbacken - die erste Charity Aktion des neuen Clubs - deshalb auch im Buchholzer Obi-Markt statt. Der Erlös geht zugunsten des Hospiz Nordheide und der Opferhilfeorganisation "Weisser Ring".