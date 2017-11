Jetzt noch anmelden: Aussteller für Kreisseniorentag 2018 gesucht

Abenteuer Alter: Noch bis zum 30. November können sich Unternehmen, Vereine, Verbände und offene Gruppen für den Kreisseniorentag am Kiekeberg am 6. Mai 2018 anmelden, wenn sie ihre Angebote präsentieren und Aktionen zum Mitmachen anbieten möchten.Schon zum dritten Mal feiert der Landkreis Harburg sein großes Fest für Senioren und ihre Familien im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Unter dem Motto „Abenteuer Alter“ kommen Seniorinnen und Senioren, aber auch ihre Kinder und Enkel zusammen und feiern einen Tag mit Musik und Gesang, einem bunten Bühnenprogramm und vielen Informationsständen und Vorträgen.Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung im Kreisseniorenbeirat, im Seniorenstützpunkt und im Freilichtmuseum am Kiekeberg. „Wir freuen uns über alle Aussteller, deren Angebot unser Leben leichter und schöner macht. Dazu gehören Freizeit, Reisen, Mobilität, Wohnen, Computer, Genuss. Wir werden an dem Tag wieder ein vielseitiges, lehrreiches, unterhaltsames und interessantes Programm haben“, sagt Museumsdirektor Stefan Zimmermann. Ausdrücklich wünschen sich Landkreis und Museum, dass sich möglichst viele Organisationen präsentieren, die ihre Angebote praktisch vorführen können. Auch Musikgruppen und andere Kreative sind willkommen, sich am Programm zu beteiligen.Interessierte Organisationen melden sich bis zum 30. November im Freilichtmuseum unter Tel. 040 - 7901760 oder online unter http://www.kiekeberg-museum.de/neuigkeiten