Kay "der Kurzentschlossene" tritt ab

Seevetal : Schützenplatz Over |

kb. Over. Es ist wieder soweit: In Over findet von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juli, das große Schützen- und Volksfest statt und verspricht ein großer Spaß für die ganze Familie zu werden. Mit dem Fest geht auch die Regentschaft von König Kay Schlüschen „der Kurzentschlossene“, Damenkönigin Anja Müller und Jugendkönig Kilian Chmielewski zu Ende.

„Ich habe ein schönes und erlebnisreiches Königsjahr gehabt und was mich am meisten gefreut hat, ist, dass ich bei allen Veranstaltungen und Königsbällen durch eine sehr starke Abordnung aus den Reihen des Vereins begleitet wurde“, sagt die scheidende Majestät. „Meinem Nachfolger wünsche ich die gleiche Unterstützung, und ja, ein Königsjahr nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch, aber es lohnt sich!“, so Kay Schlüschen, der gespannt ist, wer in seine Fußstapfen tritt.

Einen besonderen Dank möchte er seinen Adjutanten und allen Helfern, die ihn das Jahr über begleitet und unterstützt haben, aussprechen. „Bei meinem Königsball haben sich Adjutanten und Helfer wirklich selbst übertroffen“, freut sich Schlüschen im Rückblick. Im Jahr seiner Regentschaft holte „der Kurzentschlossene“ auch den Titel des Seevetal-Königs nach Over. Weitere Highlight für den Schützenkönig waren der Kreiskönigsball in Tostedt und das 50-jährige Damenjubiläum des SV Over, zu dem er und seine Adjutanten ebenfalls eingeladen waren.

Für das kommende Fest-

wochenende haben Festausschuss und Vereinsvorstand wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Dabei stehen Traditionen wie der große Zapfenstreich mit Kranzniederlegung und Schießwettbewerbe ebenso im Vordergrund wie ausgelassenes Feiern und das große Kindervergnügen am Sonntag. Toll: Der Eintritt zum Tanz am Samstagabend mit Musik von „Hauke's Fun & Action Disco“ ist frei.

Kay Schlüschen lädt alle ein, vorbeizuschauen: „Wir hoffen, dass viele Anwohner dem Aufruf zum Fest folgen und mit uns feiern wollen.“ Und allen Schützen wünscht er „gut Schuss“!



Freitag, 28. Juli:

19.20 Uhr: Antreten in Bullenhausen, Kranzniederlegung am Ehrenmal, anschließend Festumzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal Over und Weitermarsch zum Festplatz am Herrendeich

ca. 21 Uhr: Großer Zapfen-

streich auf dem Festplatz



Samstag, 29. Juli:

14 Uhr: Beginn des Schießens

15 Uhr: Kindervogelschießen (jedermann) ab 6 Jahren (Soft-

air-Gewehr)

18.30 Uhr: Proklamation des Kinderkönigs

19 Uhr: Platzkonzert mit der Band „Crapshoots“

21 Uhr: Tanz mit „Hauke‘s Fun & Action Disco“; Der Eintritt ist frei!



Sonntag, 30 Juli:

9 Uhr: Ausschießen der Ausmarschscheibe und des Bundesordens

12 Uhr: Festliches Schützenfrühstück in der Schützenhalle

14 Uhr: Fortsetzung der Schießwettbewerbe/Beginn des Vogelschießens

15 Uhr: Kindervergnügen auf dem Festplatz am Herrendeich

19 Uhr: Proklamation des Schützenkönigs, der Damenkönigin und des Jugendkönigs

20 Uhr: Tanz mit „Hauke‘s Fun & Action Disco“