Klaus Gruhn, Schriftführer und Vorstandsmitglied im Schützenverein Maschen, ist neuer Vizekönig des Vereins. Das Schießen war in diesem Jahr besonders spannend, da Klaus Gruhn gemeinsam mit seinem Sohn Dennis Gruhn um den Titel Kämpfte. Letztlich behielt der Senior die Oberhand, Dennis Gruhn wird seinem Vater als Adjutant zur Seite stehen.Weitere Ergebnisse:Der linke Flügel sicherte sich Jürgen Freitag, der rechte Flügel ging an Kurt Meyer. Den Damenorden sicherte sich Birgit Beecken. Beim Damenpreisschießen siegte Stefanie Will. Der Bundesorden ging an Stefan Effinger, der Orden der Schießkommission an Kurt Meyer. Den Wemding Pokal erlangte Birgit Beecken. Beim Spielmannszug sicherte sich Klaus Gruhn den "Richert Weseloh Pokal", der Gründerpokal ging an Rainer Hannig.