Kreisfeuerwehr: 3.000ster Teilnehmer besteht Atemschutzlehrgang

Runde Zahl bei der Kreisfeuerwehr im Landkreis Harburg. Mit Marcel Reinhardt von der Freiwilligen Feuerwehr Bütligen hat jetzt der 3.000 Teilnehmer die körperlich sehr anspruchsvolle Atemschutzgeräteausbildung an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Hittfeld bestanden. Neben der Lehrgangbescheinigung erhielt der 19-jährige Feuerwehrmann vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Sven Wolkau auch ein Buchgeschenk überreicht.Marcel Reinhardt absolvierte den aktuellen Lehrgang, der unter der Leitung von Kreisatemschutzwart Matthias Cornehl und einem mehrköpfigen Ausbilderteam stattfand, gemeinsam mit 16 Mitstreiter aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Atemschutzaubildung wird seit 1981 an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Hittfeld durchgeführt, insgesamt 156 Lehrgänge fanden bisher statt.