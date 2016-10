Kurt-Helmut Spöthe ist der neue Ortsbeauftragte der Johanniter für Seevetal

Die Johanniter haben mit Kurt-Helmut Spöthe einen neuen Ortsbeauftragten für Seevetal ernannt. Spöthe tritt die Nachfolge von Lothar Jansen an, der über fünf Jahre erfolgreich das Amt des Ortsbeauftragten ausgeübt hat. "Er war der erste in diesem Amt, hat ihm Struktur und Inhalt gegeben und so die Johanniter in Seevetal vorangebracht. Für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit möchten wir uns bei ihm außerordentlich bedanken", sagte Volker von Rumohr, ehrenamtlicher Vorstand im Regionalverband Harburg bei Jansens Verabschiedung.Als neuer Ortsbeauftragter wird Kurt-Helmut Spöthe die insbesondere im Katastrophenschutz sowie im Sanitätsdienst tätigen ehrenamtlichen Helfer in Seevetal leiten.Spöthe ist bereits seit über 16 Jahren vielseitig ehrenamtlich aktiv. Der 58-Jährige, Controller von Beruf, ist seit 1998 Mitglied im Johanniter-Orden und auch durch seine Ehefrau, die Mitglied der Johanniter-Schwesternschaft und hauptberuflich als Lehrkraft für die Berliner Johanniter tätig ist, der Hilfsorganisation verbunden. Er kennt den Landkreis Harburg sehr gut. "Ich lebe seit 1997 Jahren in Harburg und habe die Aktivitäten der Johanniter-Unfall-Hilfe schon lange verfolgt. Ich freue mich sehr, dass ich nun Teil dieser engagierten Gruppe bin", so Spöthe. Für ihn ist die neue Aufgabe eine große Herausforderung, immerhin ist er Ansprechpartner und Koordinator für rund 100 ehrenamtliche Johanniter im Ortsverband Seevetal.• Weitere Informationen über die Johanniter im Landkreis und Stadtteil Harburg unter www.johanniter.de/harburg