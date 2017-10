"Lernen Sie Gospel kennen!"

Zu vier wöchentlich stattfindenden „offenen Proben“ lädt der Gospelchor der Ev.-luth. Kirchengemeinde Meckelfeld ab 19. Oktober ein. Die fast 40 Sängerinnen und Sänger singen „Worship“, die modernere und groovigere Version des Gospels. “Ich möchte Menschen mit und ohne Chorerfahrung die Möglichkeit geben, diese Stilrichtung der Musik kennenzulernen” sagt Chorleiter Thomas Rims, der den Chor vor einem Jahr gegründet hat. In den Proben werden – zusammen mit den Chormitgliedern – ein oder zwei Stücke neu einstudiert. Zusätzlich haben die Gäste die Möglichkeit, bei Liedern aus dem Repertoire des Chores einfach mitzusingen. Den Abschluss des Chorprojektes bildet der Auftritt in einem Gospelgottesdienst am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr in der Ev.-luth. Kirche in Meckelfeld.• Die Teilnahme an dem Projekt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Probentermine: Jeweils Donnerstag am 19. und 26. Oktober sowie 2. und 9. November von 20 bis 21.30 Uhr im Ev. Familienzentrum in Meckelfeld (Glockenstr. 3).