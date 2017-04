Maschen räumt auf: Säckeweise Müll gesammelt

Haushaltsgegenstände, Fernseher, Autofelgen, Altmetall: Die freiwilligen Helfer, die sich jetzt an der Aktion "Maschen räumt auf" beteiligt haben, staunten nicht schlecht, was rücksichtlslose Müllsünder in den vergangenen Monaten alles in Natur und Landschaft entsorgt haben. An der Sammelaktion beteiligten sich trotz Sturm, Regen und Hagel die Kinder- und Jugendfeuerwehr Maschen, der örtliche Schützenverein, die DLRG-Ortsgruppe Maschen, die Jugendfreizeitstätte Village und viele andere Freiwillige.