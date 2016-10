Meckelfeld: Adventskalender ist wieder erhältlich

Tolle Gewinne zur Adventszeit: Ab 31. Oktober ist der Meckelfelder Adventskalender wieder erhältlich, bei dem insgesamt 72 Preise im Gesamtwert von 4.500 Euro auf die glücklichen Gewinner warten. Der Adventskalender erscheint zum neunten Mal, wie in jedem Jahr kommt der Verkaufserlös von 9 Euro pro Kalender dem Evangelischen Familienzentrum zugute.Zum ersten Mal seit 2011 musste der Preis des Kalenders um einen Euro angehoben werden. "Die Herstellungskosten sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, so dass wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden haben", sagt Pastor Bernd Abesser. Das weihnachtliche Kalendermotiv wurde in diesem Jahr erneut von Hobbymalerin Marianne Bernd (77) gestaltet. "Ich habe darauf geachtet, dass das Motiv auch den Kindern gefällt", erzählt die kreative Meckelfelderin.Erhältlich ist der Adventskalender in vielen Meckelfelder Geschäften und im Kirchenbüro (Glockenstr. 5; Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr). Allzu lange zögern sollte man nicht: Der Kalender ist erfahrungsgemäß sehr beliebt.