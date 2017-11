Meckelfeld: Adventskalender lockt mit tollen Gewinnen

Er ist ab sofort erhältlich: Der Meckelfelder Adventskalender erscheint in diesem Jahr zum zehnten Mal. Hinter jedem Türchen lockt nicht nur eine kleine Schokolade - vom 1. bis 24. Dezember hat jeder Kalender drei Chancen, einen der 72 Preise im Gesamtwert von über 4000 Euro zu gewinnen. Der Erlös kommt, wie in den Vorjahren, dem Evangelischen Familienzentrum zugute. Das weihnachtliche Motiv gestaltete zum vierten Mal die Meckelfelder Hobbymalerin Marianne Bernd. Der Kalender kostet 9 Euro und ist in vielen Geschäften in Meckelfeld und Umgebung sowie im Kirchenbüro (Glockenstr. 5) erhältlich.