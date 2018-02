Mit dem Kanu durch die Natur

Gemeinsam unterwegs sein auf Flüssen und Seen in Norddeutschland, zusammen die Natur entdecken, zelten und am Lagerfeuersitzen: Zweimal im Jahr lädt der Pastor und begeisterte Kanu-Wanderer Bernhard Kuhlmann aus Hittfeld Väter und Kinder zu viertägigen Kanu-Freizeiten ein. Das Ziel der Reise bestimmen die Teilnehmer selbst. Wer einmal dabei sein möchte, hat Glück: Für die Fahrt vom 28. Juni bis 1. Juli gibt es noch freie Plätze. Die Kosten liegen voraussichtlich bei 150 Euro für die Väter bzw. 75 Euro für die Kinder. Anmeldung bei Bernhard Kuhlmann unter Tel. 04105 - 570933 oder E-Mail an BernhardKuhlmann@web.de.