Nachwuchs für die Feuerwehren in Seevetal und Rosengarten

Feuerwehrleute leisten einen wichtigen Dienst für die Gesellschaft - und das ehrenamtlich. Umso erfreulicher, dass jetzt 39 neue Feuerwehrfrauen und -männer aus Seevetal und Rosengarten den ersten Teil der Truppmann-Ausbildung absolviert haben und künftig in ihren jeweiligen Ortswehren aktiv sein werden. Erstmals wurden die jungen Frauen und Männer aus beiden Gemeinden gemeinsam von einem fast 20-köpfigen Team mit Seevetals Gemeindeausbildungsleiter Dieter Kröger und Rosengartens Ausbildungsleiter Hans-Peter Thomas an der Spitze auf den Feuerwehrdienst vorbereitet und in Theorie und Praxis mit dem notwendigen Grundwissen für den Einsatzdienst geschult.In dem fünfwöchigen Lehrgang machten sich die jungen Feuerwehrleute im theoretischen Teil u.a. mit den rechtlichen Voraussetzungen des Brandschutzes, technischen Hilfeleistungen, Baukunde und Gesetzesgrundlagen vertraut, im praktischen Teil studierten sie u.a. Löschangriffe und den richtigen Umgang mit Handfeuerlöschern ein. Außerdem übten sie mit Hilfe des DRK die Rettung einer Person aus einem Pkw. Auch wie man sich selbst oder Feuerwehrkameraden aus gefährlichen Situationen befreit, stand auf dem Lehrplan.Rosengartens Gemeindebrandmeister Stephan Wilhelmi, Seevetals Gemeindebrandmeister Rainer Wendt und Kreisausbildungsleiter Hans-Ulrich Dederke zeigten sich sehr zufrieden mit dem Engagement und Kenntnisstand der neuen Feuerwehrleute.