Neuer Blumenschmuck am Schulteich

Diese Aktion hat inzwischen Tradition: Noch rechtzeitig vor Ferienbeginn haben Kinder aus der Nachmittagsbetreuung der Grund- und Hauptschule Meckelfeld die Blumenkästen am Schulteich bepflanzt. Die farbenprächtigen Sommerblumen bieten einen wunderschönen Anblick. Damit dieser noch lange erhalten bleibt, werden Teilnehmer der Ferienbetreuung an der Meckelfelder Schule die Blumen in den kommenden Wochen wässern. Unterstützt wurde die Aktion vom Betriebshof, Mitarbeiterinnen der Grund- und Hauptschule und der Gärtnerei Wirth-Zickelbein aus Meckelfeld. Ortsbürgermeisterin Brigitte Somfleth lud die fleißigen Schüler im Anschluss an die Pflanzaktion zu einem Eis ein.