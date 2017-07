Verteilerkästen sollen gestaltet werden

Der Präventionsrat Seevetal sucht kreative Köpfe, die die Verteilerkästen in der Gemeinde künstlerisch gestalten. Das Tolle: Der Präventionsrat grundiert die Kästen nicht nur und stellt die Farben zur Verfügung, die Kästen werden nach der Gestaltung auch versiegelt. „Danach können Verunreinigungen oder Schmierereien einfach abgewischt werden“, sagt Silke Lührs, 2. Vorsitzende des Präventionsrates.Insgesamt sollen rund 150 Kästen gestaltet und zu echten Hinguckern werden, viel Platz für Kreativität ist also vorhanden. „Wir bieten jedem Künstler oder Hobby-Maler die Möglichkeit, die Verteilerkästen individuell zu gestalten. Sogar welchen Verteilerkasten sie bemalen möchten, können sich die Künstler wünschen. Wir prüfen dann, ob das machbar ist“, sagt Lührs. Sollte ein Kasten mal nicht in Frage kommen, wird eine Alternative gesucht.Wer dabei sein und die Gemeinde mit seinen Bildern noch ein Stück schöner machen möchte, wendet sich an den Präventionsrat unter Tel. 0173 - 2070065 oder per E-Mail an luehrs-seevetal@t-online.de. Die Künstler werden gebeten, einen Motivvorschlag einzureichen. Infos zum Präventionsrat unter www.praeventionsrat-seevetal.de