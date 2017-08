Ramelsloh feiert Schützenfest: Vier Tage volles Programm

Seevetal : Schützenhaus Ramelsloh |

kb. Ramelsloh. Auf ein gelungenes Königsjahr blickt Stefan Rose "der Goldschatz" zurück. Gemeinsam mit seinen Adjutanten und vielen Vereinsmitgliedern hat er in den vergangenen zwölf Monaten zahlreiche Feste und Veranstaltungen besucht. Absoluter Höhepunkt war dabei sein eigener Königsball unter dem Motto "Gold" - passend zum Beruf des Königs, der Leiter des Edelmetallhandels bei der Hamburger Sparkasse ist. Stefan Rose gehört seit bereits 28 Jahren zu den Ramelsloher Schützen, seit 2013 hat er das Amt des Ersten Schießoffiziers inne. Am kommenden Wochenende sucht die Ramelsloher Majestät nun einen Nachfolger. Er selbst hatte den Titel im vergangenen Jahr beim dritten Anlauf errungen und sich damit einen langersehnten Wunsch erfüllt.

Nachfolger suchen auch Damenkönigin Irene Schröder und Jungschützenkönigin Vivien Eddelbüttel.

Wie in jedem Jahr können sich die Besucher des Schützenfestes auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, dass neben spannenden Schießwettbewerben Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein verspricht. Wer den Verein im kommenden Schützenjahr als Majestät vertritt, wird am Montagabend bei der Proklamation vor dem Schützenhaus verkündet.



Das Programm:



Freitag, 4. August:

18.30 Uhr - Festplatzeröffnung

21.45 Uhr - Zapfenstreich mit Kranzniederlegung am Ehrenmal, anschließend Blasmusikspätschoppen für jedermann im Festzelt mit dem "Blasorchester Stelle"



Samstag, 5. August:

14 Uhr - Festplatzeröffnung

14.30 Uhr - Kaffeegarten vor dem Schützenhaus

14.30 - 17 Uhr - Preis- und Ordenschießen für Bürger und Schützen

15 - 17 Uhr - Kinderschminken vor dem Schützenhaus

20 Uhr - "Tanz und gute Laune" mit "Cocktail Happy Hour" und Musik von "Sound-X-Press" (Eintritt frei)



Sonntag, 6. August:

13 Uhr - Festplatzeröffnung

13 - 15 Uhr - Platzkonzert auf dem Festplatz mit den "Töster Pankoken"

13.30 Uhr - Treffen der Kinder vor dem Feuerwehrhaus zum Abholen des Kinderkönigspaares, anschließend Festumzug und "bunter Spielrasen" auf dem Festplatz

14.30 Uhr - Kaffeegarten vor dem Schützenhaus

14.45 Uhr - Ausschießen des Kinderkönigspaares

15 - 17.30 Uhr - Preis- und Ordenschießen für Bürger und Schützen

15.30 - 17 Uhr - Kindertanz, ca. 16.45 Uhr Proklamation des Kinderkönigspaares

18 Uhr - Abendgottesdienst auf dem Domplatz



Montag, 7. August:

14 Uhr - Festplatzeröffnung

14.30 - 17 Uhr - Preis- und Ordenschießen für Bürger und Schützen

19.15 Uhr - Antreten der Schützen vor dem Schützenhaus, anschließend Proklamation

20 Uhr - "Tanz und gute Laune" mit Cocktailbar und Musik von "Sound-X-Press" (Eintritt frei)



Freitag, 11. August:

19.30 Uhr - Preisverteilung im Schützenhaus