Schützenfest in Fleestedt: Wer folgt auf "den Mutigen?"

Seevetal : Schützenhaus Fleestedt |

kb. Fleestedt. „Gut Schuss!“ heißt es am kommenden Wochenende in Fleestedt: Von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juni, findet das Volks- und Schützenfest statt, zu dem nicht nur die Schützen, sondern auch alle Fleestedter und Besucher aus ganz Seevetal eingeladen sind. Dann wird auch der Nachfolger von Schützenkönig Rüdiger "der Mutige" Otto gesucht. Der 53-Jährige blickt auf ein rundum gelungenes Königsjahr zurück, bei dem er von seinen Adjutanten Klaus Bahrs und Wilhelm Gellers jun. und seiner Frau Ramona unterstützt wurde. Sie begleiteten ihn zu zahlreichen Veranstaltungen und Festen bei befreundeten Vereinen, auf Kreis- und Landesebene. Für Rüdiger Otto war es bereits die zweite Amtszeit als Schützenkönig. „Und es war ein unvergessliches Erlebnis und ich danke allen, die mich in diesem Jahr begleitet haben“, freut sich Otto. Neben dem Schießsport gilt seine zweite Leidenschaft dem Fußball, wo er als Schiedsrichter auf dem Platz steht.



Das Programm:



Donnerstag, 8. Juni:

18 Uhr: Die Eröffnung des Festplatzes

19.30 Uhr: Fahnenausmarsch

21.45 Uhr: Großer Zapfenstreich auf dem Sportplatz; anschließend Kommers



Freitag, 9. Juni:

14 Uhr: Die Eröffnung des Festplatzes

15 bis 16.30 Uhr: Kinderschützenfest



Samstag, 10. Juni

14.30 Uhr: Die Eröffnung des Festplatzes

14.30 bis 17.30 Uhr: Schießwettbewerbe um Scheiben, Preise und Pokale; Ausschießen des Jungkönigs

20 Uhr: Stimmungsvoller Schützenball im Schützenhaus (Bostelmannsweg 1) mit DJ (Eintritt: 10 Euro)



Sonntag, 11. Juni:

ab 10 Uhr: Schießwettbewerbe

11 bis 13 Uhr - Bingo-Frühschoppen (Um Anmeldung unter Tel. 04105 - 12359 wird gebeten, aber auch spontane Gäste sind willkommen.)

14 Uhr: Die Eröffnung des Festplatzes

19 Uhr: Proklamation des Schützenkönigs auf dem Marktplatz

20 bis 23 Uhr: Gemütliches Beisammensein mit DJ Heiner und Ausklang des Schützenfestes