Schützenfest in Moor: Wer folgt auf den "Schießfreudigen"?

Seevetal : Schützenhaus Moor |

kb. Moor. Eine runde Sache: Seinen 100. Schützenkönig sucht am kommenden Wochenende der Schützenverein Moor. Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August, feiert das ganze Dorf Schützenfest und ist gespannt, wer Nachfolger von Reinhard Pape, "dem schießfreudigen Präsidenten" wird. Seinen Beinamen trägt Pape, weil er Präsident des Schützenverbands Nordheide und Elbmarsch ist. Für ihn, der von 1993 bis 2008 auch schon Vorsitzender des Schützenvereins Moor war, war es das zweite Jahr als Schützenkönig. Das hat ihm, dank der Unterstützung durch seine Königin Silke und den Adjutantenpaaren Alfred und Barbara Siever, Gisela und Ernst-Otto Willuhn sowie Adjutant Benjamin Kirchhoff, viel Freude bereitet hat. Höhepunkte waren der eigene Königsball, der Kreiskönigsball in Tostedt und der Landeskönigsball in Hamburg, aber auch Feste bei den befreundeten Vereinen. "Ich möchte mich besonders dafür bedanken, dass mich immer eine große Abordnung zu den Veranstaltungen begleitet hat", sagt Reinhard Pape. Für die Zukunft hat er zwei Wünsche: "Ich hoffe sehr, dass ich einen Nachfolger bekomme und würde selber gern im September den Titel des Vizekönigs erlangen."



Das Programm:

Freitag 4. August:

19.30 Uhr - Antreten (Brackweg 28), Marschieren zum Schützenplatz, Zapfenstreich und anschließend Kommers im Festzelt



Samstag 5. August:

13 Uhr - Schießen der Jugend

14 Uhr - Schießen der Herren auf Vogel und Orden

15 Uhr - Kinderkönigsschießen und Kindervergnügen

17 Uhr - Proklamation des Kinderkönigs

20 Uhr - großer Fest Ball mit der Live-Band "JOY", Eintritt 10 Euro



Sonntag 6. August:

9.30 Uhr - Antreten Großmoordamm (ehemals Bosselmann)

10 Uhr - Abmarsch

12 Uhr - Mahlzeit im Festzelt

14 Uhr - Schießen auf den Vogel

19 Uhr - Proklamation des Schützenkönigs

20 Uhr - Festball mit Live-Band "JOY", Eintritt 10 Euro