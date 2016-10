Senioren gehen auf Chor-Ausfahrt

Mit Gesang Freude schenken: Einen Abstecher ins Altenheim der Diakonie "Stiftung Haus Zuflucht" in Soltau unternahm jetzt der Projektchor des Altenpflegeheims Haus Kirchberg in Hittfeld. Der Chor, bestehend aus 16 Bewohnern und zwei Angehörigen im Alter von bis zu 99 (!) Jahren, hatte sich wochenlang auf den Gesangsauftritt vorbereitet. Bereits die Fahrt in die Heide war für die Senioren ein Erlebnis. Am Zielort angekommen erfreuten sie die Bewohner des "Haus Zuflucht" mit Gedichten und Liedern, in die fröhlich mit eingestimmt wurde. Für alle war klar: Das müssen wir wiederholen!