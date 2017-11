"O Täler weit, o Höhen" war kürzlich das Motto beim Konzert "Singing" im Hamburger Michel. Bereits zum sechsten Mal fand das Konzert durchgeführt vom NDR Chor in Kooperation mit NDR Kultur, dem Verband Deutscher Konzertchöre und dem Landesmusikrat Hamburg statt. Neben dem NDR Chor sowie Musikstudierenden nahmen wieder über 500 Gastsänger aus ganz Deutschland und auch aus Seevetal und dem benachbarten Harburg (Foto) teil. Die Vorbereitung in Seevetal leiteten federführend Uta Ehrike und Karsta Peters vom Gesangverein Freundschaft Meckelfeld. Zweimal in der Woche wurde intensiv geprobt, am Konzerttag selbst fand noch einmal eine große Generalprobe statt. Der Auftritt im Michel war für die Sängerinnen aus Seevetal ein einzigartige Erlebnis. 500 Stimmen, die tolle Akustik im Michel und ein begeistertes Publikum - naheliegend, dass sie schon jetzt darüber nachdenken, auch im kommenden Jahr bei "Singing" dabei zu sein.