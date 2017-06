Spanisch-Austausch feiert Premiere an der IGS Seevetal

Premiere an der IGS Seevetal in Hittfeld: Zum ersten Mal waren jetzt spanische Schüler aus Coslada bei Madrid zu Gast an der Schule. Untergebracht waren sie in Gastfamilien des achten Jahrgangs. Auf die spanischen Schüler und ihre beiden Lehrerinnen wartete ein abwechslungsreiches Programm mit Ausflügen in die Speicherstadt in Hamburg, zur Elbphilharmonie und zum Michel und einem Besuch im Wildpark Schwarze Berge. An der IGS konnten sie einen Eindruck vom deutschen Schulalltag gewinnen. Alle waren sich einig: "Wir wären gerne länger geblieben!" Auch für die Lehrerinnen Svenja Schütze und Katharina Strompen, die den Austausch auf der Seite der IGS betreuten, eine schöne Erfahrung: "Wir haben eine großartige Woche erlebt. Die Schüler haben viele Sprachkenntnisse gesammelt und Freunde gefunden. Wir alle freuen uns schon auf unseren Gegenbesuch im kommenden Schuljahr."