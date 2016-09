"Spökelstund'n": Jetzt Karten sichern

Die Laienschauspieler der Ramelsloher Theatergruppe sind fleißig am Proben: Am Samstag, 24. September, um 19.30 Uhr findet im Ramelsloher Hof (Enge Str. 1) die Premiere für ihr neues Stück "Spökelstund'n" statt.Die plattdeutsche Komödie spielt im Seniorenheim, aber wer denkt, dass es dort ruhig und gemächlich zugeht, irrt: Heimleiterin Sieglinde hat alle Hände voll zu tun, die "Alten" ruhig zu stellen. Die werden nämlich besonders nachts ausgesprochen aktiv. Zwei der Damen haben eine Hilfsaktion für Bedürftige auf die Beine gestellt und verstecken die milden Gaben, die sie zu verteilen gedenken, im Heim. Zwei der Herren versorgen die Wohltäterinnen auf nicht ganz legale Weise heimlich mit "Sachspenden". Und natürlich spielt auch die Liebe in dem Stück eine nicht unwesentliche Rolle.Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es im Ramelsloher Hof, Restkarten an der Abendkasse. Die Termine: 24. September, 19.30; 25. September, 19 Uhr; 30. September, 20 Uhr; 1. Oktober, 19.30 Uhr; 2. Oktober, 19 Uhr; 3. Oktober, 15.30 Uhr; 7. Oktober, 20 Uhr, und 9. Oktober, 15.30 Uhr.Der Erlös aus den Vorstellungen geht wie immer an den MTV Ramelsloh.