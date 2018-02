Haben Sie noch alte Schreiber? Werfen Sie sie nicht einfach in den Mülleimer, denn Sie können damit Gutes tun und dabei helfen, dass syrische Mädchen in Flüchtlingslagern im Libanon Schulunterricht und Schulmaterialien bekommen. „Das ist ein gutes Projekt des Weltgebetstages, bei dem der Kirchenkreis Hittfeld gerne mitmacht. Dazu stellen wir Sammelkartons in jedem Gemeindehaus auf“, sagt Pastorin Ulrike Seebo aus Sprötze, die das Projekt betreut. Auch die Evangelische Jugend und die Diakone im Kirchenkreis unterstützen das Projekt „Stifte machen Mädchen stark“: „Wir setzen uns dafür ein, dass auch in Schulen und kirchlichen Kindertagesstätten Sammelkartons stehen“, sagt Kreisjugendwart Holger Kuk vom Kirchenkreisjugenddienst (KKJD).Alte Stifte können in den nächsten Wochen und Monaten in die Boxen gelegt werden, die mit dem Aufkleber des Projektes „Stifte machen Mädchen stark“ versehen in Gemeindehäusern, Kindertagesstätten und Schulen sehen. Erlaubt sind: Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Korrekturmittel (auch Tippex-Fläschchen), Füllfederhalter, Patronen und Metallstifte. Nicht akzeptiert werden: Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Bleistifte und Scheren.Sind 15 Kilogramm pro Karton erreicht, wird dieser an einen Recycling-Partner gesandt und der Weiterverwertung zugeführt. Ein Cent pro Stift wird dem Projekt gutgeschrieben. Dabei wird eine Einheit (Stift oder Korrekturmittel) mit einem Durchschnittsgewicht von 10 Gramm berechnet. „Durch die Recycling-Aktion wird ein Team aus Lehrern und Psychologen unterstützt, das 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht ermöglicht. Für 450 Stifte kann zum Beispiel ein Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet werden“, sagt Ulrike Seebo.Auch wenn das Projekt vom Weltgebetstag initiiert wurde, der jedes Jahr am ersten Freitag im März gefeiert wird - die Stifte werden darüber hinaus im gesamten Jahr 2018 im Kirchenkreis Hittfeld gesammelt. Weitere Informationen: www.weltgebetstag.de/projekte/projektarbeit-weltweit/libanon .