Auf eine erfolgreiche Saison blickt die Ligamannschaft (Foto) des Schützenvereins Ramelsloh zurück. Zwar verpassten die Ramelsloher knapp das Ziel, in die 2. Bundesliga aufzusteigen, dafür holte die Mannschaft in der Hamburger Verbandsliga in der Disziplin Luftgewehr Freihand den Meistertitel. Ebenfalls Meister wurde die Landesligamannschaft, die in der Klasse unter der Verbandsliga schießt. Beiden Mannschaften gelang der Titelgewinn ohne Punktverlust.