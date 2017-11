Tabuthema Gewalt diskutieren

Seevetal : Wassermühle Karoxbostel |

kb. Karoxbostel. Im Rahmen der 16-Tage-Kampagne „Gegen Gewalt an Frauen“ des Landkreises Harburg lädt die Seevetaler Gleichstellungsbeauftragte Sabine von Xylander am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr zu einem Märchenabend in die Wassermühle Karoxbostel ein. Zur Veranstaltung im besonderen Ambiente der restaurierten Wassermühle sind Frauen und Männer herzlich eingeladen. Märchenerzählerin Gabriele Schwedewsky hat unter dem Titel „Wenn Du mich dreimal schlägst…“ Märchen im Gepäck, die das Thema Gewalt auf ungewöhnliche Art behandeln. In den Geschichteb wird dargestellt, wie Frauen Gewalt erleben und sich daraus befreien.

Sabine von Xylander freut sich auf einen spannenden Abend mit konstruktiven Gesprächen am Kaminfeuer: „Wir wollen über das oftmals tabuisierte Thema Gewalt diskutieren und für Betroffene Möglichkeiten aufzeigen. Mir liegt es am Herzen, überhaupt erst einmal ins Gespräch zu kommen“. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenlos, gern werden Spenden zugunsten des Frauenhauses angenommen.