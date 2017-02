Tauffest am Ramelsloher Badeteich: Jetzt anmelden

Eine ganz besondere Atmosphäre unter freiem Himmel: Die Kirchengemeinden In Bendestorf, Hanstedt und Ramelsloh nehmen ab sofort Anmeldungen für das Tauffest am Ramelsloher Badeteich entgegen, das in diesem Jahr am Sonntag, 13. August, stattfindet. Anmelden können sich Interessierte aus den drei Kirchengemeinden, aber im Einzelfall auch Kinder und Erwachsene aus anderen Gemeinden. "Es gibt nach oben kein Limit. Sollten sehr viele Anmeldungen vorliegen, werden weitere Pastoren mithelfen", sagt Pastor Jan Kreuch aus Bendestorf, der das Tauffest gemeinsam mit Pastorin Wiebke Alex aus Hanstedt und Pastor Hans-Georg Wieberneit aus Ramelsloh gestaltet. "Wir freuen und auf diese schöne Atmosphäre inmitten der Natur", so Wieberneit.Anmelden können sich Interessierte bis zum 1. Juni in den Kirchenbüros ihrer jeweiligen Kirchengemeinde in Bendestorf unter Tel. 04183 - 6740, in Hanstedt unter Tel. 04184 - 224 oder in Ramelsloh unter Tel. 04185 - 5044814. Interessierte aus anderen Gemeinden melden sich in Ramelsloh an.