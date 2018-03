"Tintenklecks"-Erlös hilft kranken KIndern

Kinder helfen Kindern: Die Schüler der Grundschule Maschen spendeten jetzt den Verkaufserlös der Schülerzeitung "Tintenklecks" an den Verein "Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal". Anette Kosakowski, Vorsitzende des Vereins, nahm an der Grundschule einen Scheck in Höhe von 333.33 Euro entgegen und wurde zudem noch mit einer Aufführung überrascht. Die Schüler hatten extra einen Tanz und ein Lied einstudiert.Im Anschluss stand Anette Kosakowski der "Tintenklecks"-Redaktion in einem Interview Rede und Antwort. Sie erklärte, was mit dem gespendeten Geld passiert, wie an Krebs erkrankten Kindern am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg geholfen wird und wie man ihnen den manchmal schweren Klinikalltag erleichtert.