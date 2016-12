Vogelgrippe: Beobachtungsgebiet im Landkreis ausgeweitet / Sperrgebiet eingerichtet

Nach einem Geflügelpestfall in Hamburg-Ochsenwerder bei einer Wildente, wurde erstmals auch im Landkreis Harburg ein Sperrgebiet eingerichtet. Es umfasst einen kleinen Bereich Seevetals direkt an der Elbe zwischen Over und Bullenhausen. Im Sperrgebiet gibt es laut Landkreis nur wenig Hausgeflügel. Dort gelten verschärfte Regelungen: U.a. dürfen gehaltene Vögel und Bruteier nicht aus dem Bestand gebracht werden, ebenso wenig dürfen frisches Geflügelfleisch, -hackfleisch, -fleischerzeugnisse und -fleischzubereitungen, die aus dem Areal stammen, das Gebiet verlassen. Das Gleiche gilt für tierische Nebenprodukte. Wer einen Hund oder eine Katze hält, hat sicherzustellen, dass diese im Sperrbezirk nicht frei umherlaufen.Erweitert wurde auch das Beobachtungsgebiet, es umfasst nun ein großes Gebiet Seevetal zwischen Elbe und Meckelfeld sowie Maschen, und Teile der Gemeinde Stelle. Alle Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen gibt es auf der Homepage des Landkreises unter http://www.landkreis-harburg.de