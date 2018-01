Vorbild für Seevetal

Mit der Förderplakette „Partner der Feuerwehr“ wurde jetzt erneut eine Seevetaler Firma vom Landesfeuerwehrverband geehrt: Die Tischlerei Gerhard Abel aus Maschen hat sich um die Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit der Feuerwehren in Niedersachsen als Förderer besonders verdient gemacht.In Ergänzung zur Feierstunde auf Landesebene im September 2017 in Hannover gab es in diesen Tagen eine offizielle Würdigung des Inhabers Manfred Abel durch die Gemeinde Seevetal. Bürgermeisterin Martina Oertzen lobte das ehrenamtliche Engagement des Unternehmers: „Sie sind ein Vorbild für unsere Gemeinde, denn die gesellschaftliche Akzeptanz der Feuerwehrarbeit ist wichtig. Das hohe ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr-Kameraden ist eine wichtige Säule, die Freistellung durch Arbeitgeber ein weiterer wichtiger und notwendiger Baustein.“Die Tischlerei Gerhard Abel lebt die Freistellung von Mitarbeitern für die Ausbildung und zu Einsätzen und unterstützt regelmäßig durch fachliche Tätigkeiten auch die Arbeit der Seevetaler Feuerwehr.Martina Oertzen gratulierte Manfred Abel gemeinsam mit Volker Bellmann, Kreisbrandmeister und Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, und Maschens Ortsbrandmeister Torsten Meyer zu der Auszeichnung. Die Förderplakette wird pro Jahr niedersachsenweit nur an rund 20 Unternehmen vergeben. Die Tischlerei Gerhard Abel ist dabei bereits der dritte ausgezeichnete Seevetaler Betrieb innerhalb von zwei Jahren. 2015 wurden die Firma Kugellager Fiedler aus Maschen sowie der Abschleppdienst Hartmann aus Ramelsloh ausgezeichnet.