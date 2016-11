Vorlesewettbewerb an der IGS Seevetal: Jakob Becker fährt zum Regionalentscheid

Bücher, Autoren, Lesen und Vorlesen: Darum drehte sich kürzlich alles in der IGS Seevetal. Hier nahmen nicht nur die Klassensieger der sechsten Klassen am Schulentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerb teil, auch in den anderen Jahrgängen wurde die Chance genutzt, das Thema Lesen in den Mittelpunkt zu stellen. So kamen die Fünftklässler in den Genuss, sich von den Siegern des Wettbewerbs im vergangenen Jahr vorlesen zu lassen, während die achten Klassen einen "Book Slam" veranstalteten. Ermittelt wurde hierbei der Schüler, der es schafft dem Publikum ein Buch in nur drei Minuten so schmackhaft zu machen, dass die Zuhörer es am liebsten gleich selbst lesen wollen.Sieger des diesjährigen Vorlesewettbewerbs wurde Jakob Becker, er vertritt die IGS Seevetal jetzt bei den Regionalentscheiden.