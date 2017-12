Weihnachtsmarkt Maschen: Funkelnde Lichter und festliche Stimmung

Seevetal : Dorfplatz Maschen |

kb. Maschen. Die Vorfreude auf Weihnachten steigt, deshalb wird in Maschen die Wartezeit bis zum Fest mit dem Weihnachtsmarkt versüßt. Von Freitag, 15. Dezember, bis Dienstag, 19. Dezember, kann man hier auf Geschenksuche gehen, einen kleinen Plausch bei einem heißen Glühwein halten oder eine Runde Karussell fahren. In diesem Jahr dauert der Weihnachtsmarkt nicht nur zwei Tage länger, er wird auch mit vielen Lichtern und Laser besonders festlich beleuchtet.

Am Samstag und Sonntag lohnt ein Besuch im Dorfhaus, wo ein Kunsthandwerkermarkt von 11 bis 18 Uhr mit tollen Geschenkideen, schönen Dekorationen und handgemachten Lieblingsstücken wartet. Gemütlich - selbst bei Schmuddelwetter - ist es bei einem Glühwein, Kaffee oder Kakao im beheizten Zelt. Appetit machen süße Leckerbissen wie Schmalzkuchen und Marzipantaschen, aber auch Deftiges vom Grill. Die kleinen Gäste können sich auf ein Kinderkarussell und Ponyreiten freuen. Und einer darf natürlich auf keinen Fall fehlen: Der Weihnachtsmann schaut ebenfalls vorbei. Und vielleicht hat er sogar eine kleine Überraschung im Gepäck...



Das Programm:



Weihnachtsmarkt:

Freitag, 15. Dezember, von 15 bis 22 Uhr

Samstag, 16. Dezember, von 13 bis 22 Uhr

Sonntag, 17. Dezember, von 13 bis 20 Uhr

Montag, 18. Dezember, von 14 bis 20 Uhr

Dienstag, 19. Dezember, von 14 bis 20 Uhr



Kunsthandwerkermarkt:

Samstag und Sonntag, 16. und 17 Dezember, von 11 und 18 Uhr



Ponyreiten:

Samstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr

Sonntag, 17. Dezember, ab 13 Uhr



Weihnachtsmann:

Sonntag, 17. Dezember, 15 bis 17 Uhr