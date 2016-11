Winterzauber in Meckelfeld

Seevetal : Denglerhalle |

kb. Meckelfeld. Schöne Advents-Deko kaufen, leckeren Kuchen essen, tolle Preise gewinnen: Dazu lädt der "Meckelfelder Winterzauber" am Samstag, 19. November, von 10 bis 17 Uhr in die Denglerhalle in Meckelfeld (Bgm.-Heitmann-Str. 34) ein. Organisiert wird das adventliche Treiben vom Förderverein "Kita-Küken der AWO-Kindertagesstätte Meckelfeld".

"Unser Ziel ist es, die Aktivitäten der AWO-Kindertagesstätte in Meckelfeld zu unterstützen, Projekte und Anschaffungen zu ermöglichen", sagt Katrin Ulrich, die den Basar gemeinsam mit den Vorsitzenden des Fördervereins, Diana Daher und Thorsten Bandhold, sowie anderen Eltern organisiert. Entstanden ist der Verein aus einer Elterninitiative, die schon im vergangenen Jahr den Basar mit großem Erfolg durchgeführt hat. "Künftig wollen wir die Veranstaltung als 'Meckelfelder Winterzauber' etablieren", erzählt Katrin Ulrich.

Die Besucher können sich beim Winterzauber auf einen Kunsthandwerkermarkt mit 18 regionalen Ausstellern freuen, die Schmuck und Schnitzereien, Gestricktes und Gehäkeltes, Kerzen und Karten und vieles mehr anbieten. Clown Elmutio wird Groß und Klein mit seinen Zaubereien begeistern und in der Wichtelwerkstatt kann nach Herzenslust gebastelt werden. Beim Weihnachts-Fotoshooting gibt es tolle Bilder und wer von den kleinen Besuchern mag, kann sich zuvor beim Kinderschminken verschönern lassen. Mit dem großen Kuchenbuffet, duftendem Kaffee, Würstchen vom Grill und heißem Glühwein ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Tolle Gewinne erwarten die Besucher bei der großen Tombola. "Wir haben in diesem Jahr mehr als 750 Sachpreise gesammelt", berichtet Katrin Ulrich. Lose sind bereits jetzt bei Spielwaren Toll, beim Höpenbäcker, bei "Coffeetime" und bei Bäcker Becker erhältlich.

• Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Fördervereins gibt es auf Facebook (Stichwort "Förderverein Kita-Küken der AWO-Kindertagesstätte"). Der Verein freut sich über jede Unterstützung. Kontakt per E-Mail an kita-kueken@gmx.de.