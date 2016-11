Brigitte Somfleth bleibt Ortsbürgermeisterin in Meckelfeld

"Es ist wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen." Mit diesem Ziel startet Brigitte Somfleth (SPD) in ihre erneute Amtszeit als Ortsbürgermeisterin von Meckelefeld. Somfleth wurde auf der konstituierenden Ortsratssitzung ebenso einstimmig gewählt, wie ihre beiden Stellvertreter Horst Kosin (CDU, 1. Stv.) und Dennis Hamann (Freie Wähler, 2. Stv.). "Ich freue mich besonders, dass wir vier ganz junge Leute im Ortsrat haben", so Somfleth gegenüber dem WOCHENBLATT. Auf der politischen Agenda ganz oben stehe weiterhin der Kampf gegen die geplante Rastanlage an der A1 bei Meckelfeld. "Außerdem brauchen wir dringend Tagespflegeplätze für Senioren", so Somfleth. Weiteres Ziel sei es, die Naherholungsgebiete attraktiver zu gestalten, die Barrierefreiheit am Meckelfelder Bahnhof und die Umsetzung der Umgestaltung der Hauptkreuzung in der Ortsmitte.Zur ersten Bürgersprechstunde in der neuen Wahlperiode lädt Brigitte Somfleth am Montag, 5. Dezember, von 17 bis 19 Uhr ins Helbach-Haus (Bgm.-Heitmann-Str. 34c) ein.