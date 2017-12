CDU-Wahlkreisbüro von Althusmann hat seine Arbeit aufgenommen

kb. Seevetal. Das CDU-Wahlkreisbüro des stv. Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Dr. Bernd Althusmann, in Glüsingen (Am Mühlenbach 70) hat offiziell seine Arbeit aufgenommen. Das Büro soll als Anlaufpunkt für Bürger dienen, die Informationen rund um Althumanns Tätigkeit als CDU-Landtagsabgeordneter für Seevetal, Rosengarten und Neu Wulmstorf wünschen oder die geplanten Bürgersprechstunden nutzen möchten.

„Ich möchte den Menschen in meiner neuen politischen Heimat Seevetal, Rosengarten und Neu Wulmstorf als ihr gewählter CDU-Landtagsabgeordneter auch eine direkte Anlaufstelle bieten. Nicht nur, um zu berichten, sondern auch, um individuelle Anliegen und Anregungen unter vier Augen zu besprechen“, so Althusmann. „Zudem freut es mich, die Menschen vor Ort persönlich kennenzulernen.“

Geplant sind neben regelmäßige Bürgersprechstunden auch Besuche bei Institutionen und

Unternehmen in den Gemeinden Seevetal, Rosengarten und Neu Wulmstorf. Geleitet und

koordiniert wird das Wahlkreisbüro von Michael Wildemann, ehrenamtlich auch als

Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Fleestedt, Glüsingen, Beckedorf, Metzendorf tätig.

Schon mal vormerken: Die nächste Bürgersprechstunde findet am 17. Januar in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt. Um telefonische Anmeldung wird unter 04105 – 4079010 gebeten.