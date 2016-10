Gemeinderat Seevetal tagt / Grünen-Antrag zur Decatur-Brücke

Wenn sich der Gemeinderat Seevetal am Donnerstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr zu seiner Sitzung in der Burg Seevetal in Hittfeld trifft, steht auch das Thema Decatur-Brücke wieder auf der Tagesordnung. Grund ist ein Antrag der Grünen. Sie fordern, dass die Verwaltung beauftragt wird, folgende Informationen von der Deutschen Bahn - die die eigentlich für jeglichen Verkehr gesperrte Decatur-Brücke weiterhin bis zur ersten Rampe nutzen darf, um ihr Betriebsgelände zu erreichen - einzuholen:• Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um zu kontrollieren, dass sich wie im Vergleich festgelegt tatsächlich nur ein Lkw zur Zeit auf der Decatur-Brücke befindet?• Wie wird sichergestellt, dass die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h eingehalten wird?• Nach welchen Richtlinien wird das Rissmonitoring durchgeführt und nach welchen Kriterien erfolgt die Auswertung der Messdaten? Welche Maßnahmen werden bei welchen Rissveränderungen durchgeführt?Außerdem soll die Verwaltung aus Sicht der Grünen damit beauftragt werden, sich wöchentlich von der Deutschen Bahn über die erhobenen Messdaten im Rahmen des Rissmonitorings informieren zu lassen.Neben der Decatur-Brücke sind die Erweiterung des Gewerbegebiets "Am Bauhof", der Bebauungsplan "Ohlendorf 14 - Imbuschfeld-Ost" und ein Antrag auf Förderung für digitales Fahrgastinformationen an Bushaltestellen Thema im Gemeinderat.Die Sitzung ist wie immer öffentlich, die Bürger haben Gelegenheit, Fragen an Politik und Verwaltung zu stellen.