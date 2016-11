Sitzung in Hittfeld: Kreistag konstiuiert sich

Seevetal : Burg Seevetal |

kb. Landkreis. Zweieinhalb Monate nach den Kommunalwahlen startet nun auch der Kreistag in die neue Wahlperiode: Am kommenden Montag, 28. November, um 13 Uhr findet die konstituierende Sitzung des Kreistages in der Burg Seevetal in Hittfeld (Am Göhlenbach 11) statt. Auf der Tagesordnung stehen vor allem personelle Entscheidungen. So muss nicht nur der Kreistagsvorsitzende gewählt, sondern auch Ausschüsse gebildet, Vertreter für verschiedenste Gremien bestimmt und die Position des Amtsarztes neu besetzt werden. Die Sitzung des Kreistages ist wie immer öffentlich. Die Bürger bekommen Gelegenheit, Fragen zu stellen.