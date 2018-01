SPD Seevetal ehrt langjährige Mitglieder

Für ihre engagierte Parteiarbeit und den Einsatz bei den zurückliegenden Bundestagswahlen dankte Andreas Rakowski, Ortsvereinsvorsitzender der SPD-Seevetal, kürzlich seinen Parteikollegen bei einem Treffen in der Bücherei Meckelfeld. Zu Gast war auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler, die über die aktuelle politische Lage in Berlin berichtete. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Ehrung langjähriger Parteimitglieder. So wurden Robin Vincent Ratzeburg und Anke Wolf für zehn Jahre bei der SPD geehrt, Frank Arndt für 25 Jahre, Andreas Rakowski und Gundolf Wagner für 40 Jahre Parteimitgliedschaft, Klaus Röhrich und Sigrid Skuppin für 50 Jahre und Rudolf Lippenberger für stolze 70 Jahre.