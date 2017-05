Wird Hittfelder Baugebiet erweitert?

kb. Hittfeld. Soll das geplante Baugebiet "nördlich Göhlenbach" erweitert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Ortsrat Hittfeld auf seiner Sitzung am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Gasthaus "Zur Linde" (Lindhorster Str. 3). Wie berichtet, würden es Politik und Verwaltung - und auch viele Seevetaler - begrüßen, wenn im Baugebiet „Nördlich Göhlenbach“ eine Seniorenwohn- und -pflegeeinrichtung gebaut würde. Im Gespräch war zunächst das DRK als Betreiber, das wegen "veränderter Rahmenbedingungen" derzeit jedoch nicht an einer Realisierung interessiert ist. Weil durch den Bau einer Senioren-Anlage egal welchen Betreibers in jedem Fall Flächen für die Wohnbebauung wegfallen würden, schlägt die Verwaltung vor, das Baugebiet auszuweiten. Diesem Vorschlag wollte kürzlich der Planungsausschuss nicht folgen und beantragte wiederum, den Ortsrat dazu anzuhören.

• Auch der Ortsrat Fleestedt tagt: Die Sitzung findet am Dienstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr im "Fleester Hoff" (Winsener Landstr. 52) statt. Themen sind u.a. die Suche nach einer geeigneten Fläche für einen Bolzplatz und der Bebauungsplan "Fleestedt 24 - Verbrauchermärkte am Fleester Hoff."