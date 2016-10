10 Jahre Pflegedienst Hamel in Hittfeld

ah. Hittfeld. Es gab einen Grund zur Freude beim Pflegedienst Hamel: Am 24. September feierte das Pflegeteam Hamel mit seinen Kunden und Mitarbeitern sowie vielen Besuchern des Dorffestes das 10-jährige Bestehen des ambulanten Pflegedienstes der Filiale Hittfeld (Jesteburger Straße 9).

Das Pflegeteam Hamel besteht mit seiner Filiale in Harburg bereits seit 2003. Mit 120 Mitarbeitern, darunter acht Auszubildenden, erstreckt sich das Versorgungsgebiet von Harburg Stadt und Land über ganz Seevetal, Maschen, Stelle bis Winsen.Das schöne Spätsommerwetter ermöglichte ein gelungenes Fest, welches von zahlreichen Besuchern besucht wurde. Mit einer großen Tombola, die Hittfelder und Maschener Geschäfstleute durch zahlreiche Gutscheine und Geschenke möglich machten, kam eine tolle Spendensumme zusammen. Der Betrag wurde von Thorsten Hamel auf 250 Euro aufgerundet und im Oktober an die alleinerziehende Mutter von Ro-nan Bente überreicht. Der Junge ist geistig und körperlich sehr eingeschränkt und benötigt dringend ein neues Therapiefahrrad. Das Pflegeteam Hamel kennt Ronans Mutter von den Beratungsgesprächen. Sie hat sich sehr über dieses soziale Engagement gefreut und bedankt sich bei allen Mitarbeitern und Geschäftsleuten.Auch für das leibliche Wohl der Besucher wurde durch die Firma „Landhausküche apetito“ und vielem leckeren hausgemachten Kuchen der Mitarbeiter bestens gesorgt. Neben dem gemütlichen Beisammensein konnten sich alle Interessierten beim „ Tag der offenen Tür“ rund um das Thema Pflege und dem neuen Pflegestärkungsgesetz vom Pflegedienst-Inhaber Thorsten Hamel und der Pflegedienstleitung Ina Köhnke informieren lassen.Das Pflegeteam Hamel legt bei seiner Kundenversorgung besonderen Wert auf deren eigene Wünsche und Bedürfnisse. Angefangen von der pflegerischer Unterstützung bei der Körperpflege über Behandlung von Wunden, Messen von Blutzucker und Insulinspritzen geht das Angebot weiter über individuelle Betreuung wie der Reinigung der Wohnung, Arztfahrten, Einkäufe und weiteren Hilfeleistungen. Erweitert wird das Unterstützungsprogramm durch die Tagespflegestätte im Petersweg 1 in Heimfeld. Dort haben Alleinlebende oder einsame Kunden die Möglichkeit, mit Menschen soziale Kontakte zu knüpfen und gemeinsame Aktivitäten zu planen. Sollte neben diesem umfangreichen Hilfsangeboten es doch nicht mehr möglich sein in den eigenen vier Wänden leben zu können, wird durch die Pflegewohngemeinschaft in Buchholz diese Versorgungslücke geschlossen. Hier sorgt ein eigens für diesen Bereich qualifiziertes Fachpersonal für eine bedarfsgerechte individuelle Pflege.Insbesondere die gute Zusammenarbeit des Pflegeteam Hamels mit allen Ärzten und Krankenhäusern sowie unseren Kooperationspartnern der Physio- und Ergotherapeuten und dem Malteser Hausnotrufsystem ist für die exzellente Versorgung der Kunden ausschlaggebend.Pflegedienst HamelJesteburger Straße 921218 SeevetalTel. 04105-6927990