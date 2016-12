20 Jahre "Zauber der Travestie" in der "Burg Seevetal"

Professioneller Gesang mit Humor schrill-bunt verpackt / Verlosung

Seit zwei Jahrzehnten beeindruckt die schräg-schrille Revue der etwas anderen Art ihr Publikum. Gefeiert wird dies nun mit einer "Zauber der Travestie"-Jubiläumstour. Zu Gast ist das bunte Ensemble am Samstag, 21. Januar, ab 20 Uhr im Veranstaltungszentrum "Burg Seevetal" (Am Göhlenbach 11) in Hittfeld.Die glamourösen Künstler - Mann oder Frau, wer weiß das schon genau - entführen in eine Welt aus Illusionen und perfekter Täuschung. Mit Witz und Charme unterhalten die Entertainer aus namhaften Cabarets aus ganz Deutschland das Publikum. Mit von der Partie sind Marcel Bijou, Sarah Barelly, Irenn Sue, Lilian Carre, Cazal, Denisse Zambrana - und natürlich Frl. Luise, die ewig suchende Jungfrau aus Hannover. Das schillernde Show-Programm (empfohlen ab 16 Jahren) bietet nicht nur einem Angriff auf die Lachmuskeln, sondern auch professionellen Live-Gesang mit einzigartigen und stimmgewältigen Darstellern.● Karten kosten 24 Euro (Abendkasse 26 Euro) und sind erhältlich bei der Gemeinde Seevetal (Meyermannsweg 5) in Hittfeld und unter Tel. 04105 - 552263.● Das WOCHENBLATT verlost dreimal zwei Tickets für die Show. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort "Zauber der Travestie" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Einsendeschluss: Mi., 21. Dezember, 15 Uhr. Telefonnummer nicht vergessen!