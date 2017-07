Seit vielen Jahren veranstaltet die Kirchengemeinde Ramelsloh eine Vielzahl von Konzerten. Den Höhepunkt bilden jährlich die „Abiturienten des weltberühmten Dresdner Kreuzchores“. Diese sind wieder zu Gast mit ihrer spannungsgeladenen und facettenreichen Vokalmusik am Donnerstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr in der Stiftskirche Ramelsloh.Das junge Männerchorensemble, bestehend aus zwölf ehemaligen und aktiven Mitgliedern des Dresdner Kreuzchores, wird geistliche und weltliche Chorwerke verschiedenster Epochen und Stilrichtungen zur Aufführung bringen.• Eintritt: 12 Euro; 15 Euro an der Abendkasse. Vorverkauf: Pfarrbüro und Knolles Markt, Ramelsloh; Teeinsel, Ohlendorf; ABC-Buchhandlung, Stelle; Stoffträume, Maschen oder online unter www.tickets.kirche-ramelsloh.de